Le Jeu de la scolarité. Du CP à la Terminale en une partie !

Vous êtes prêts à passer le bac ? Pierre Croce, le youtubeur aux presque 4 millions d'abonnés, vous teste ! Le jeu le plus fun et délirant de l'année, pour tous ! Placez votre pion en CP, jetez le dé et répondez à la question posée : si vous échouez, vous redoublez... Mais une bonne réponse vous emmène dans la classe supérieure, jusqu'en Terminale où vous essayerez de passer le bac. Français, Histoire-Géo, Maths, Sciences & Techno, Langues : plus le niveau monte, plus les questions se corsent. A vous de jouer, en solo ou en équipe ! Un jeu de plateau comprenant : 480 cartes, 8 pions, un livret, un plateau de jeu Des faux diplômes du bac du Jeu de la scolarité ! Un dé