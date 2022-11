La physique, science fondamentale de la matière et de l'énergie, englobe tous les niveaux de la nature, du subatomique au cosmique, et est à la base de la plupart des technologies qui nous entourent. Ce livre donne un aperçu de la genèse et du fonctionnement de cette science omniprésente : qui la finance, comment les physiciens sont formés et agissent, et de quelle manière la physique soutient la technologie que nous utilisons tous. L'auteur présente les théories et les résultats de la physique pure et appliquée, depuis les idées des philosophes grecs jusqu'à la mécanique quantique moderne, la cosmologie, l'électronique numérique et la production d'énergie. Considérant les expériences les plus conséquentes, y compris les résultats récents concernant les particules élémentaires, les ondes gravitationnelles et la science des matériaux, il aborde également les effets de la physique sur la société, la culture et la vision qu'a l'humanité de sa place dans l'univers.