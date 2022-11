Le livre du spiritisme

Un magnifique livre illustré pour apprendre à mener, seul ou en groupe, des séances de spiritisme et communiquer avec l'au-delà. Par Claire Goodchild, l'auteure du titre à succès Le Tarot du bien-être Depuis quelques années, le secteur de l'ésotérisme connaît un essor incroyable. L'utilisation de tarots, oracles, pierres et cristaux s'est largement démocratisé et des sujets forts, tels que la sorcellerie, le paranormal et la communication avec les esprits, rassemble des groupes, majoritairement composés de femmes. Alors que ce mouvement continue de croître, le marché (en dehors des tarots et oracles) est pauvre en publications nouvelles sur ces thématiques ésotériques, en particulier pour les débutants souhaitant s'initier aux sciences occultes. Cet ouvrage, rédigé par Claire Goodchild, se veut accessible pour les débutants. Magnifiquement illustré, il ouvre les portes d'un autre monde et entend accompagner le lecteur dans sa découverte de l'au-delà et des esprits. Plongez dans ce livre passionnant et découvrez l'histoire du spiritisme, les esprits et les différentes entités qui peuplent l'au-delà, comment mener à bien une séance de spiritisme et quelles sont les précautions à prendre ainsi que de nombreuses pratiques divinatoires pour éclairer vos réflexions (cartomancie, écriture automatique, bibliomancie, pendule, runes, tasséomancie...)