Genre et politiques d'emploi. Une comparaison Allemagne-France

Ce livre compare la dimension sexuée des politiques de l'emploi dans une perspective multi-niveaux et comparée. Il interroge la façon dont des orientations des politiques de l'emploi ou de l'égalité, parfois élaborées au niveau européen, sont mises en oeuvre dans deux échelons infranationaux de gouvernement, en France (Seine Saint Denis) et en Allemagne (Land de Berlin). Les deux cas ont été choisis car étant à priori plus favorables à l'égalité par rapport à d'autres territoires. Le livre se concentre sur un volet plus spécifique des politiques de l'emploi, celui de l'accompagnement vers l'emploi des personnes qui en sont privées depuis plus d'un an. Au croisement d'une sociologie du genre et de la mise en oeuvre de l'action publique, il interroge la façon dont les politiques de l'emploi peuvent contribuer à reproduire ou à contrer les inégalités entre les sexes, en étudiant spécifiquement le rôle de celles et ceux qui mettent en oeuvre les politiques publiques.