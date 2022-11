L'oracle des animaux de la forêt boréale

La sagesse des esprits animaux de la forêt nordique Découvrez les traditions celtiques et nordiques d'une toute nouvelle manière avec ce magnifique oracle. Vous découvrirez comment approfondir votre pratique de la divination grâce à la sagesse de 56 créatures merveilleuses originaires des climats nordiques, du saumon et de la pie au blaireau et à l'ours. Grâce aux impressionnantes illustrations à l'aquarelle de Siolo Thompson, ces cartes renforceront vos lectures grâce à leurs détails étonnants, et le guide d'accompagnement vous présentera la mythologie d'autrefois pour inspirer votre vie moderne.