Le réseau des lieux d'éducation associés à l'Institut français de l'éducation. Un instrument pour la recherche

Cet ouvrage rend compte, à travers des chapitres et des témoignages, de travaux de recherche impulsés par ce réseau qui vise à favoriser la mise en oeuvre de recherches collaboratives en éducation et à institutionnaliser des interactions entre professionnels de l'éducation et/ou de la formation, chercheurs, et autres acteurs de la communauté éducative, tous réunis autour de questions émergeant du terrain. Point d'étape pour les dix ans du réseau, cet ouvrage permet de porter un ensemble de regards croisés sur la construction de savoirs et la production de ressources au sein des LéA et d'explorer comment ces savoirs et ces ressources peuvent nourrir l'action des acteurs de l'éducation. Afin de donner à voir la diversité des champs scientifiques et éducatifs représentés dans le réseau, cet ouvrage réunit des auteurs d'origines et de statuts différents ; certains sont des professionnels de l'éducation, d'autres des chercheurs de disciplines variées, et d'autres encore des représentants de différentes institutions éducatives. Du fait de la variété des problèmes traités et des auteurs impliqués, cet ouvrage s'adresse à toute personne - professeur, formateur, chercheur et apprenti-chercheur, cadre de l'Education nationale, étudiant - qui s'intéresse à la recherche en éducation et souhaite plus particulièrement connaître les recherches portées par le réseau des LéA.