L'Oracle du peuple des sages

Communier avec le peuple sacré des animaux Les animaux nous accompagnent depuis toujours dans les cycles de la vie sur terre, dans les eaux et dans le ciel. Comme nous, ils suivent leur destin choisi par l'Univers. Avec les plantes, ils interagissent dans leur milieu au sein des écosystèmes permettant l'existence des êtres humains. Nous sommes reliés à eux, constituant la biodiversité indispensable à la vie. Cet oracle nous dévoile que chaque animal possède des attitudes sur lesquelles nous pouvons nous ressourcer et adopter pour notre croissance personnelle. Chaque carte dévoile un message précis inspiré de l'esprit animal représenté. En chacun de nous, l'instinct animal y réside et peut être un élément puissant vers la connaissance de soi. Les majestueux animaux méritent notre respect par le courage qu'ils démontrent à défendre leur liberté, leur intégrité, leur nature profonde. Ils ont bien des leçons à nous enseigner.