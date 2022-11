Une année au jardin avec un dingue de plantes. Idées et solutions inspirées de la nature

Un beau livre de jardinage pour tous les passionnés. Dans ce nouveau livre, Didier Willery dévoile les résultats de ses nombreuses expériences culturales acquises au long de toute sa carrière de jardinier et de conseiller botanique. Par l'observation des comportements végétaux et de leur sociabilité, il a mis en place des pratiques qui lui permettent de simplifier le travail du jardinier, de bannir les corvées et les tâches répétitives, polluantes, énergivores et chronophages... le rêve de tout jardinier ! Alors si comme lui vous voulez un jardin beau toute l'année, naturellement résilient et productif, suivez le guide. Didier propose de planter un jardin dense et autogéré, comme la nature mais avec des plantes plus attrayantes. Si ce jardin demande très peu d'entretien, il nécessite des interventions précises à des moments clés ; ce sont les 8 " saisons " du livre. Les textes, sous forme de " brèves de plantoir ", décrivent une ou plusieurs photos, certaines montrant l'évolution au fil des saisons. Tous les types de plantes (arbres, arbustes, conifères, vivaces, bulbes, graminées, fougères, annuelles et bisannuelles, aromatiques, fruits, légumes perpétuels, grimpantes, tropicales) et leurs combinaisons sont envisagés, sans oublier les bassins, pots, haies, pelouses... Que vous soyez aussi dingue des plantes que l'auteur ou débutant, ce livre ne vous quittera plus !