Femmes Océanes. Ces héroïnes qui nous embarquent en mer

Les femmes et la mer : une histoire inédite, forte et passionnée, un univers à découvrir. Elles ont été les premières femmes à mener des expéditions, à batailler pour se faire accepter sur les navires, à cartographier les fonds marins, à affronter les pires tempêtes, à consacrer leur vie à la préservation de nos océans. Pourtant, nombre d'entre d'elles sont encore dans l'ombre de l'histoire. Maud Fontenoy met en lumière les parcours de ces pionnières - exploratrices, océanographes, marins-pêcheurs, aventurières ou encore plongeuses de l'extrême -, qui, contre vents et marées, ont su braver les interdits et prouver que l'aventure en mer n'est pas une question de genre, mais de détermination et de volonté. Interdites à bord d'un bateau jusqu'aux années 1960, ces amoureuses de l'Océan nous dévoilent une autre vision de la mer, celle d'un monde non pas à conquérir ou à se partager, mais à comprendre d'abord, à transmettre ensuite aux générations futures. Des trajectoires romanesques qui sont autant de leçons de vie prouvant la capacité des femmes à relever des défis inouïs et à tirer des bords s'il le faut. Un livre précieux, fourmillant d'anecdotes et de récits surprenants, qui porte un regard nouveau sur l'histoire de l'Océan et sur les femmes qui l'écrivent.