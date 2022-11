Frigiel et Fluffy : Une nouvelle aventure inédite

Le retour des célèbres aventures de Frigiel et Fluffy ! Au royaume d'Orelia où vit Frigiel, la paix et la magie sont de retour. Afin de consolider les bonnes relations avec les Farlands et les Saintes Iles, un grand tournoi est organisé : les plus grands compétiteurs des trois nations vont y disputer des épreuves de sortilèges, de construction, de combat... et même de cuisine. Mais rien ne se passe comme prévu : des clans se forment, la suspicion règne, l'agressivité est palpable... Sans compter l'étrange absence d'Alice et Abel... Quelle est cette nouvelle menace que l'on devine dans le lointain ?