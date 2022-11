Ils ont traversé l'Himalaya en parapente, franchi le mur du son en avion-fusée supersonique, atteint la stratosphère avec 105 ballons, les femmes et hommes réunis dans cet album ont fendu les airs, établi des records ou réalisé leurs rêves d'enfants. Ils inspireront tous les jeunes qui rêvent de conquérir le ciel ! Louis a réussi à traverser une mer en avion, Dorine a ouvert le pilotage aux handicapés, Pascal a frôlé des falaises avec son hélicoptère, Bessie s'est battue pour être la première femme noire à obtenir son brevet de pilote, Chuck a franchi le mur du son en avion supersonique... Que ce soit en deltaplane, en navette spatiale ou en wingsuit, les amoureux des airs réunis dans cet album ont survolé des paysages magnifiques, battu des records ou inventé de nouveaux engins volants. Du pôle Nord à la stratosphère, de la cordillère des Andes à l'Australie, nos ? 30 aventuriers du ciel ont choisi de fendre les airs pour tracer leur chemin entre tempêtes et nuages, avec poésie ou courage, tantôt animés d'une volonté de voyager, de secourir leurs prochains ou de partager la passion qui les anime depuis l'enfance. Leurs périples extraordinaires te feront voyager dans une nouvelle dimension et découvrir un univers aux sensations palpitantes ? !