Peter Pan dans les jardins de Kensington

Insaisissable comme l'esprit de l'enfance, le mythe de Peter Pan est immortel ; pourtant, personne ne sait vraiment qui est cet enfant échoué sur les rivages de la Serpentine... Ce conte vous révélera quelques-uns des secrets de celui qui est le reflet de votre propre enfance perdue... La leçon de James Matthew Barrie est ici, plus que jamais. implacable : renoncer à l'enfance est terrible : renoncer à grandir est terrible. La tragédie de Peter l'an réside dans ce dilemme ; mais, en vérité, à la lecture de ce conte, le lecteur comprendra que cet enfant des limbes ne peut choisir : il est condamné à ne jamais grandir, car il n'est pas un véritable petit garçon : il est semblable à l'une de ces fleurs séchées qui tombe soudain des pages d'un livre longtemps oublié. Il est l'enfant d'un rêve - le nôtre - qui, jamais, ne peut être contemplé en plein jour. Seul Arthur Rackham, l'un des plus grands illustrateurs anglais de tous les temps, pouvait suggérer l'impossible. donner vie à ce prodige - la naissance de Peter Pan - et nous délivrer de cet aveuglement si bien décrit par Novalis : "II ne tient qu'à la faiblesse de nos organes et de notre contact avec nous-mêmes que nous ne nous découvrions dans un monde de fées." Fuyez... et aimez ce songe !