Un Boss dans mon chalet

Une demeure familiale lourde de secrets, un propriétaire dangereusement charismatique... Depuis son adolescence, Lovisa le sait : à Iron House, tout peut arriver, et surtout le pire. Pourtant, alors qu'elle est forcée de retourner dans la demeure familiale pour les funérailles de son beau-père, son coeur s'emballe : elle va le revoir, lui, ce "frère" dont elle n'a jamais voulu et qui a pourtant bouleversé tout son univers. Désormais à la tête d'un cartel de drogue, autoritaire et brutal, Niklas n'a plus rien de l'adolescent qu'elle a connu il y a neuf ans. A ses côtés, Lovisa se retrouve plongée dans un monde dur, impitoyable mais fascinant. Parviendra-t-elle à combattre ses envies inavouables ou cédera-t-elle à la noirceur magnétique de Niklas ?