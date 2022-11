Dis-moi que tu m'aimes. Cartes oracle

Un sublime oracle de 44 cartes merveilleusement illustrées par Bénédicte VOGLIO BENE, inspirée de la peinture classique italienne et du street art, dont les messages sont canalisés en médiumnité par SANDYTATOO, artiste tatoueuse et médium. Depuis toujours, l'amour fait vibrer tous les coeurs du monde. Puissante empreinte énergétique existentielle, il active nos plus belles intentions dans la matière. Qui n'a jamais voulu savoir si une attirance est réciproque, éclaircir une relation qui bat de l'aile ou simplement connaître les intentions et les sentiments de son âme soeur ? Né de la rencontre entre une artiste tatoueuse et médium et une talentueuse photographe et décoratrice spécialisée en street art, cet oracle de 44 cartes subliment illustrées vous apportera des conseils, des messages, ainsi que des réponses inspirantes dans le domaine affectif, sentimental et amoureux.