Comprendre les Vietnamiens. Guide de voyage interculturel

Comment voyager au Vietnam en se comportant bien et en recontrant authentiquement les Vietnamiens et les Vietnamiennes, tel est l'objet de ce guide interculturel sans adresse mais riche de références et de conseils par un Français installé depuis près de 20 ans au Vietnam. - Un guide interculturel riche de références, d'histoires et de conseils - Un auteur installé au Vietnam depuis 18 ans où il a créé un centre pour l'enseignement du français reconnu Nicolas Leymonerie. - Un préfacier prestigieux : l'ambassadeur de France Nicolas Warnery et un postfacier écrivain et directeur de l'Institut francophone international d'Hanoï : Ngo Tu Lap. - Un photographe reconnu ayant créé une galerie d'art à Hoï An - Le 6e titre de la collection "Comprendre les Peuples" dirigée par le journaliste et ancien médiateur de RFI Loic Hervouet