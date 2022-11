Lettre ouverte au vieux crétin incapable d’écraser une limace

Indignez-vous, disait Stéphane Hessel. Dans ce monde d'injustices, de guerres et de menaces incessantes, la matière est abondante. Notre lexique s'enrichit chaque jour de nouvelles révoltes. Mais de la parole à l'acte se pose la question de l'engagement, cet abime parfois infranchissable. Il s'imagine alors en justicier des nobles causes, sûr et certain de répondre présent, l'arme à la main si nécessaire, quand l'urgence l'exigera. Dans ses rêves les plus fous, il passe à l'acte sans hésiter. Face à la réalité, l'histoire n'est plus la même.