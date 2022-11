Ma pochette de généalogie

La généalogie est un loisir à la mode, mais pas seulement pour les adultes, car elle peut occuper aussi les enfants de façon passionnante et ludique ! De format 31, 5 x 21, 5 cm, cette "pochette de généalogie" cartonnée contient des arbres thématiques rigolos à colorier, d'autres arbres et schémas couleur à compléter en interrogeant les proches (arbres A4 et A3, de 3 à 6 générations selon les modèles), des gommettes pour des ajouts sur ces arbres, des tableaux de cousinages à remplir et des conseils de recherches à la portée de tous les âges ! Tout est fait pour que l''enfant puisse pleinement s'approprier l'ensemble : il peut inscrire son nom sur la couverture et le dos du boîtier (pratique pour un rangement en bibliothèque) et il peut utiliser cette pochette cartonnée comme une véritable "boîte à trésors généalogiques personnels" en y ajoutant des photos qu'il aime et des documents familiaux obtenus des parents et grands-parents.