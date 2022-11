Accusés, levez-vous

Dans le même esprit et la même collection que la trilogie de : Les photos secrètes du Vatican, Les photos insolites des Présidents de la Ve République, Les photos insolites de Charles de Gaulle, Caroline Pigozzi et cette fois-ci Maître Jean-Yves Le Borgne nous plongent dans le monde judiciaire des grands procès français et internationaux au fil des siècles. A travers les procès de Jeanne d'Arc, Louis XVI, du capitaine Dreyfus, de Landru, Violette Nozière, du Docteur Petiot, de l'affaire Dominici, sans oublier celui de Marie Besnard, tout comme les procès politiques de Philippe Pétain, Klaus Barbie, Maurice Papon, les époux Rosenberg et des affaires plus récentes telles celles du notaire de Bruay-en-Artois, de Buffet et Bontems, du meurtre du petit Grégory Villemin, de la Josacine, de Brancusi et tant d'autres... Les deux auteurs nous éclairent sur cet univers si particulier. Des procès désormais entrés dans l'Histoire mais qui continuent de fasciner. Il y eut en effet une époque bénie où les photographes et les cameramen avaient accès aux salles d'audience lors des grands procès. Depuis 1954, l'utilisation de caméras, d'appareils photo, de micros et plus tard de portables était interdite dans les prétoires mais cela est en train de changer... Les clichés anciens constituent donc un trésor, car ils représentent des témoignages historiques extraordinaires.