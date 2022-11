Mes premières chansons de Noël

Chantons Noël ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Au fil des pages, on retrouve : " Mon beau sapin " ; " Petit papa Noël " ; " Neige blanche " ; " Douce nuit " ; " We wish you a merry Christmas " ; " Vive le vent ". Les illustrations gaies et tendres d'Amélie Laffaiteur accompagnent cet ouvrage.