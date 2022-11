En 1988, une bande d'adolescents pédérastes et drogués mène le monde civilisé au chaos et à la destruction. Ce sont les " garçons sauvages ". William Burroughs, dans ce texte paru en 1973 et réédité aujourd'hui, met en scène avec une violence insoutenable des séquences d'un sadisme et d'une pornographie qui atteignent parfois, paradoxalement, à une certaine forme de poésie, et même d'humour. A la fois récit de science-fiction dans la veine la plus débridée et conte philosophique où la morale commune vole complètement en éclats, le livre de Burroughs a été salué par beaucoup comme une très grande œuvre de la littérature contemporaine.