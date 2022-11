Championnat de France, 90 ans d'histoire

Toute l'histoire du football professionnel français qui a accueilli les plus grands joueurs. Première division, D1, L1... Elle a eu plusieurs noms au cours de son histoire mais a toujours généré la même passion. Créée en 1932, la première division de football français est le socle du football hexagonal, l'élite sur laquelle l'équipe de France s'est logntemps appuyée et qui a vu passer dans ses rangs les plus grands noms du football français et, désormais, mondial avec l'arrivée en 2021 du septuple Ballon d'Or, Lionel Messi, qui rejoignait au PSG le Brésilien Neymar et le prodige français Kylian Mbappé. Ce livre, superbement illustré par des archives rares, raconte la grande et la petite histoire de la L1, du premier titre de Lille en 1933 à la domination actuelle du PSG. On croisera tous les bastions du football français, de Nantes à Nice, Lyon, Marseille ou Lille, et ses plus grands joueurs, Kopa, Platini, Papin, Zidane, notamment, ainsi que les stars étrangères venues briller dans notre championnat (Ibrahimovic, Messi, Neymar, Juninho...) Stats, citations, annecdotes, portraits, documents rares... ce livre rassemble un volume impressionnant de données sur le football français, l'année même où le championnat de France fête ses 90 printemps.