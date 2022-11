Mon herbier des plantes médicinales

(Re) Découvrez le pouvoir des plantes guérisseuses ! Utilisées depuis toujours, les herbes médicinales ont été écartées, au siècle dernier, au profit d'autres méthodes de guérison. Et pourtant, leur efficacité sur notre santé a depuis longtemps été prouvée, ainsi que leurs bienfaits au quotidien. Faites de la phytothérapie votre plus grande alliée bien-être avec Mon Herbier de plantes médicinales et découvrez plus de 100 remèdes à base de plantes facilement accessibles ! Maux de tête, blessures légères, stress, fatigue, crampes... Autant de problèmes de santé courants auxquels vous trouverez la solution dans cet herbier richement illustré. Suivez pas à pas les conseils pour acheter, cultiver vos herbes et formuler vos remèdes phytothérapeutiques, grâce à plus de 40 fiches complètes sur les plantes les plus courantes.