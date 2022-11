ça sent le sapin au cinéma au cinéma. Le Guide des films d'horreur de Noël

Vive le sang, vive le sang, vive le sang d'hiver ! Voici le guide des films d'horreur de Noël ! Installez-vous près du sapin, on se charge de vous mettre les boules ! Ca sent le sapin au cinéma est la première anthologie de cinéma d'horreur exclusivement consacrée à la nuit du 24 décembre ! Alors que les fêtes de fin d'année frappent à nos portes et que les programmes TV sont submergés par les téléfilms sirupeux, voilà un livre qui explore la face sombre de Noël au cinéma. Au menu : des réveillons effrayants, des pères Noël psychopathes, de douces et sanglantes nuits, des créatures qui ne sont pas des cadeaux ou encore mille autres cauchemars pour grands enfants... POINTS FORTS - Plus de 120 films chroniqués : réveillons effrayants, pères Noël psychopathes, créatures cauchemardesques... Il y a de quoi avoir vraiment les boules ! - Une classification par décennies, des années 70 (et avant) jusqu'à aujourd'hui. - Du Blockbuster (Gremlins) à la série Z (Santa Jaws, Bikini Bloodbath Christmas...), en passant par quelques séries B célèbres (la série Douce nuit, sanglante nuit, la saga Krampus, Black Christmas, 36 15 Code Père Noël...) et une poignée de perles méconnues (Better Watch Out, Père Noël Origines, Saint, All creatures were stirring...). - Un index des films de Noël par thèmes (film à sketches, père Noël tueur, cannibales, jouets assassins, zombies en fêtes...) - Un petit grain de folie et une bonne dose d'humour dans le texte, Claude Gaillard oblige !