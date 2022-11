Le moulin du loup Tome 1

Les aventures semées d'embûches d'une jeune fille rebelle et d'un bagnard. Le début de la tumultueuse saga de la famille Roy en Charente. 1897. Dans la vallée charentaise des Eaux-Claires, la jolie Claire, au tempérament rebelle, mène une jeunesse insouciante dans les ateliers du moulin où son père fabrique du papier et la campagne environnante où elle se promène avec le loup qu'elle a recueilli. Bientôt, tout s'effondre : accablé de dettes, son père la promet en mariage au fils d'un riche propriétaire, à qui elle voue une haine farouche. Or, un soir, Claire voit sa vie bouleversée par sa rencontre avec Jean, jeune bagnard en cavale. La passion va lier ces deux êtres que tout oppose. Mais il est des chaînes difficiles à briser... Entre amours impossibles et secrets de famille, la grande saga de Marie-Bernadette Dupuy se déroule en plein coeur de la vallée des Eaux-Claires, un site chargé d'histoire.