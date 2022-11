Noël en papier. 55 décorations originales en papier

60 créations originales pour une décoration de Noël tout en couleur ! Les classiques boules de Noël, angelots et bougies assortis côtoient les chaussettes à suspendre, le Père Noël et sa hotte bien garnie de cadeaux, clins d'oeil à nos rêves d'enfants. L'ours blanc, le manchot et le bonhomme de neige, viendront, avec l'étoile filante en haut du sapin, parfaire votre décoration. Le papier est le support idéal pour un noël un peu plus écoresponsable et recyclables.