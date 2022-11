La séparation des Eglises et de l'Etat dans le Lot en 1905

Si le principe de Séparation des Eglises et de l'Etat est aujourd'hui largement admis, il faut reconnaître que de nombreuses discussions continuent à enflammer les débats politiques et la sphère médiatique, tant le problème de la laïcité semble en fait se renouveler au fil des décennies. Ce colloque, tenu le 5 juin 2021, s'est proposé d'approfondir un peu ces questions délicates. Deux axes ont ainsi guidé la réflexion des participants : d'une part, l'approche fut volontairement pluridisciplinaire, alliant l'histoire, la philosophie, le droit et la théologie ; une telle particularité manquant trop souvent à la recherche actuelle dans ce domaine. D'autre part, ce colloque étant organisé par le diocèse de Cahors, il fut choisi d'aborder le sujet sous un axe parfois plus local, afi n de voir comment une question si générale put trouver un écho particulier dans un territoire donné. Loin d'appartenir au passé, la loi du 9 décembre 1905 put ainsi alimenter de riches réflexions autour, notamment, de la liberté de conscience ou du lexique de la Séparation, des biens du clergé, et plus largement sur le rapport entre religion et politique, en France et dans le diocèse de Cahors. Nul doute que l'ensemble de ces travaux ont permis d'aborder à nouveaux frais une problématique toujours vivante.