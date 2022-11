A la rencontre du Petit Prince. Edition limitée

Redécouvrez le livre publié à l'occasion de l'exposition-événement du musée des Arts décoratifs de Paris en édition limitée sous étui incluant le tirage d'une aquarelle originale du Petit Prince. Publié à l'occasion du 75 ? anniversaire de l'édition française du Petit Prince et de la présentation exceptionnelle de son manuscrit original à Paris, cet ouvrage, sous la direction d'Alban Cerisier et Anne Monier Vanryb, retrace la genèse littéraire et graphique du récit mythique d'Antoine de Saint-Exupéry. A travers esquisses, manuscrits, aquarelles originales, photographies et documents d'archives souvent inédits, il livre de précieux indices sur la naissance d'un personnage qui a invité des générations de lecteurs à interroger leur rapport au monde, à l'amitié, à l'amour et à la responsabilité. Aller à la rencontre du petit prince, c'est tenter de rendre visible la trame existentielle et morale de l'oeuvre littéraire du XX ? siècle la plus diffusée au monde et dont le rayonnement n'a d'égal que sa très grande authenticité intime.