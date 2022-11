Les pieds dans l'eau et autres séries. QB Papers

"Depuis quelques années, je me suis mis à dessiner de plus en plus fréquemment par séquences, chacune explorant des thèmes et des techniques qui m'intéressent. Ces séries sont à l'origine de cet ouvrage. Leur approche et leur ton varient, elles naviguent entre imaginaire et réalité, mais j'espère que chacune à sa manière parlera à ceux qui aiment regarder des dessins". Contient : Les pieds dans l'eau - L'art de la conversation - La nouvelle robe - Livraisons venues d'ailleurs - Les Jeux olympiques alternatifs - Pensées nocturnes - La souris sur un tricycle.