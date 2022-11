Check-point. Edition collector

Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses idéaux derrière de vilaines lunettes. Elle s'engage dans une ONG et se retrouve au volant d'un quinze tonnes sur les routes de la Bosnie en guerre. Alex, Lionel, Marc et Vauthier, qui l'accompagnent dans ce convoi, sont bien différents de l'image habituelle des volontaires humanitaires. Un à un, ils vont lui révéler les blessures secrètes de leur existence. Et la véritable nature de leur chargement. A l'heure où la violence s'invite au coeur de l'Europe, y a-t-il encore une place pour la neutralité de l'action humanitaire ? N'est-il pas temps, désormais, de prendre les armes ?