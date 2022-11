"Nous allons maintenant tourner la page. Et un beau jour, nous aurons tourné tant de pages que rien de tout cela n'aura eu lieu". En apparence, le quartier des villas est une banlieue chic et tranquille de cette ville anonyme de Finlande. Mais la musique résonne à fond dans la cave d'une des maisons et un viol collectif brutal a lieu pendant une fête. Tout comme la victime, les quatre agresseurs, la bande des "garçons", sont issus des meilleurs cercles de la ville. Deux des mères des garçons, l'une chanteuse d'opéra et l'autre femme d'affaires, amies de longue date, vont tout faire pour préserver la réputation de leurs familles, malgré le procès. Cependant, Cosmo, l'un des amis d'enfance des garçons, annonce soudain qu'il a l'intention de faire un film sur ce qui s'est passé : Qui a tué bambi ? . Avec Qui a tué bambi ? , Monika Fagerholm a écrit un roman sur la volonté d'oublier et sur la façon que nous avons de nous accrocher aux souvenirs, tout en les manipulant. Roman à l'écriture complexe et aux voix multiples, Qui a tué bambi ? met en scène des histoires qui se délitent et des familles qui explosent. C'est également un roman sur l'innocence, la confiance et un amour qui ne meurt jamais.