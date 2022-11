Géopoltique des langues romanes et autres

D'après le linguiste De Saussure, étant donné que tous nous parlons, nous avons une idée de notre langue mais pas forcément conforme à celle du linguiste. Ainsi, présenter simplement l'état et le rôle de notre propre langue - et des langues en général - est l'objectif de cet ouvrage de vulgarisation. Nous allons déborder la linguistique stricte pour aller vers l'usage social de la langue et, pour cela, nous nous sommes intéressés aux variations que ce même usage implique. Cependant, l'actualité nous impose la question du rôle politique de la langue, ce qui implique une analyse des situations linguistiques en France et en Espagne (chacune occupant un tiers du livre), mais aussi celles d'autres pays et d'autres langues dont l'actualité nous informe de la tragédie de peuples victimes de guerres. Voilà pourquoi le choix d'une géopolitique des langues s'est imposé à nous, comme une réalité. Nous nous référons à deux cas précis et dramatiques, celui du Kurdistan, nation sans état, mais aussi celui de l'Ukraine et le drame qu'elle traverse. Ces deux cas extrêmes nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe pour des langues proches de nous. Quant à celles de nos propres pays, elles ne sont pas soutenues par l'Etat. Nous en appelons à un Etat plus démocratique, et respectueux de sa propre diversité. Gentil Puig-Moreno est né en 1934 en Catalogne-Sud, près de la montagne de Montserrat. En 1939, après la victoire de Franco, il arrive en France , d'abord à Toulouse puis étudiant à Paris à la Sorbonne en 1960. Docteur de linguistique romane, à l'Université de Montpellier, sous la direction de l' occitaniste, Robert Lafont. Il est retourné en Catalogne après mai 68, Passeur de cultures et défenseur du pluralisme, il est professeur honoraire de l'Université Autonome de Barcelone et de l'Université de Perpignan.