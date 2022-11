D'Alger à Nouméa. 1871: sur les pas d'un rebelle kabyle

D'Alger à Nouméa est l'histoire d'une quête initiatique. Celle d'un orphelin à la vie brisée par les folies de l'ordre colonial français. Pour retrouver son père, combattant de la résistance algérienne, il va devoir quitter son village, son pays, voyager sur la mer jusqu'au bout du vaste monde. Ce roman est aussi l'occasion de redécouvrir un épisode méconnu des révoltes contre la colonisation, celle de la grande insurrection de 1871. Si dans l'Hexagone cette date remémore la Commune de Paris et la Semaine sanglante qui l'acheva dans le sang, bien peu se souviennent que de l'autre côté de la mer Méditerranée, un autre peuple aussi prenait les armes pour sa liberté. Ce livre en retrace l'aventure. Waghlis Madjid Cherifi, de son vrai nom Madjid Cherifi est né en 1954 en Kabylie (Algérie). écrivain de langue française il est notamment connu à travers son premier roman : Amour, guerre et blessures. Ce roman a contribué à faire connaître cet auteur qui signe ici son deuxième ouvrage : D'Alger à Nouméa, un roman sur l'histoire oubliée des insurgés kabyles et des Communards déportés en Kanaky-Nouvelle Calédonie. Sous titre : 1871, sur les pas d'un rebelle kabyle