Les anglais

En 1962, Henri Cartier-Bresson accepte une commande de la télévision britannique ITV/ABC d'un documentaire sur le nord de l'Angleterre. Exhumé par la Cinémathèque Française en 2021, celui-ci avait été réalisé à partir de photographies et n'avait été diffusé qu'une seule fois. On y découvre des photographies inédites, brossant un portrait amusé des Anglais au travail et de leurs loisirs. En 1989, Martin Parr, photographe déjà reconnu bien que controversé pour ses photographies en couleur de la "middle class" britannique, présente sa candidature à l'agence coopérative Magnum Photos. A l'époque, Henri Cartier-Bresson, co-fondateur de l'agence, s'y oppose fermement. Une rencontre entre les deux photographes permettra finalement une " réconciliation" personnelle ainsi que la coexistence au sein de l'agence de leurs conceptions de la photographie diamétralement opposées. Martin Parr intègrera finalement l'agence en 1994 et en deviendra même président (2013-2017). Dans un texte inédit, François Hébel, directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson, revient sur cette "réconciliation" , et sur ces trois époques vues à travers deux regards pointant, toujours avec humour, l'évolution des moeurs anglaises.