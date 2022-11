La philosophie occulte ou la magie. Tome 2, La magie céleste

Les 3+1 tomes de la Philosophie Occulte constituent à eux seuls l'une des clés de voûte de tout notre système magique occidental. Si la majorité des systèmes modernes se sont très largement inspirés des travaux d'Agrippa, force est de reconnaître qu'on lui en attribue rarement la paternité en préférant bien souvent se limiter aux auteurs du 17ème, 18ème et 19ème siècles que sont eliphas lévi, Papus, Piobb, Blavatsky et bien d'autres. Pourtant, ce véritable travail encyclopédique constitué de trois livres auxquels se rajoutent un ouvrage apocryphe, n'a jamais été dépassé tant l'étendue des connaissances occultes qu'il dispense, englobant la magie naturelle, la magie céleste et la magie divine ; que dans la pertinence de son contenu. Publié pour la première fois en latin en 1533 et traduit en vieux français en 1727 par A. Levasseur, la présente réédition est la seule traduction en français moderne existante, et fut réalisée par K. F Gaboriau en 1910 à partir du travail réalisé par Levasseur. Tout praticien en magie devrait prendre la peine de lire ce texte au moins une fois dans sa vie (et ne pas hésiter à le faire à plusieurs reprises. .) Cet ouvrage correspond au Tome 2 de la Philosophie Occulte et traite de la magie céleste et des vertus occultes des nombres...