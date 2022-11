Les indiens d'Amérique. Folklore et traditions

Du désert des Mojaves aux régions des Grands Lacs, jusqu'aux étendues arctiques de l'île de Baffin, les rituels et les traditions des Indiens d'Amérique ont toujours fasciné notre imaginaire, oscillant le long d'une frontière entre mythe et réalité. Les témoignages oraux de quelques uns des anthropologues les plus connus du XXe siècle racontent des histoires d'amour et d'héroïsme, entraînant le lecteur au coeur de la culture de 8 tribus différentes : Crows (Sioux), Blackfoot, Menominee, Iroquois, Apaches, Mojaves, Nootka, Inuits. Un voyage rendu encore plus passionnant grâce aux incroyables photographies de E. Curtis et J. Dixon et aux oeuvres merveilleuses de C. M. Russell et F. Remington.