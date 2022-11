Le cinéma de Elio Petri

Un ouvrage complet sur le cinéma du grand réalisateur italien socialement engagé. L'auteur consacre, à travers cet ouvrage, un riche travail amplement documenté à Elio Petri, un artiste cultivé et exigeant qui provoqua, avec son cinéma, de rudes débats. Ayant noué de solides amitiés avec G. Sadoul, J. Delmas ou A. Tournès, cet amoureux de la France ne manquait pas une occasion de se rendre dans l'Hexagone. Il reçut en 1972 à Cannes le Grand Prix International du Festival pour "La Classe ouvrière va au paradis". A presque 40 ans de la disparition d'Elio Petri, Rossi a eu à coeur de réévaluer l'oeuvre du cinéaste, de l'analyser dans son intégralité et de permettre à un public tant de novices que de fins connaisseurs de l'apprécier à sa juste valeur, comme nous le rappelle le critique et historien du cinéma Jean A. Gili dans sa préface. En effet, ce livre a été pensé pour toucher à la fois les lecteurs cinéphiles, les critiques cinématographiques, les journalistes, mais aussi pour être accessible à un public plus large, curieux d'en apprendre davantage sur cette figure incontournable et marquante du 7e art en tant que discipline politique.