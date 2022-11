Revue Zilsel n° 11

Des études approfondies du commerce des aviations de chasse, les expéditions d'observation des passages de la planète Vénus au 18e siècle, ou la formation du jeune Bourdieu. Un dossier, coordonné par Jérôme Lamy et Sébastien Plutniak, fait le point sur les relations entre la science et l'anarchie. En même temps qu'il fait le point sur l'état des connaissances, il met l'accent sur des figures de cet alliage, par exemple Paul Feyerabend ou André " Dédé-la-science " Langaney. La rédaction poursuit également son travail d'exploration des archives en dépoussiérant un texte du philosophe belge Léo Apostel, particulièrement dense et publié en 1977. Un autre texte important de Jacques Bouveresse paru en 1985 interroge les fondements de l'intelligence artificielle. Un entretien avec l'historien Christophe Charle, au titre volontiers provocateur ("Les débats épistémologiques en histoire, c'est toujours un peu du théâtre"), met en lumière les séquences et progrès d'une longue et fructueuse carrière. Des notes critiques complètent le sommaire, qu'introduit un éditorial invité d'Arnaud Fossier sur les conditions de production de la vérité en histoire, dans un contexte de mise en question du métier d'historien par quantité de faussaires qui prétendent dire le vrai sur le passé. A