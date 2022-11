Valkyrie apocalypse Tome 14

Dieux vs humains : l'ultime combat ! Sollicité par Zeus pour défendre les intérêts des divinités, Bouddha surprend toute l'arène en promettant de protéger l'humanité ! Les sept dieux du bonheur descendent alors du ciel pour s'unir et ainsi reprendre leur forme originelle : celle de Zerofuku. Malgré son apparence démoniaque, ce nouvel adversaire avait jadis pour mission d'aider les humains en absorbant leurs malheurs... Hélas, plus il le faisait, plus la situation empirait ! Jusqu'à ce qu'un homme à l'aura quasi-divine apparaisse, provoquant la colère du dieu... Assistez aux duels les plus fous de l'histoire ! Puissance et charisme se déchaînent dans des combats jouissifs d'une extraordinaire intensité. Valkyrie Apocalypse a fait sensation en se classant dans le top des meilleurs mangas au Japon : son casting imprévisible et son tournoi épique vous réservent bien des surprises !