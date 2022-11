Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages

Découvre les 5 questions clés à te poser pour construire ton propre bonheur ! Dans ce monde où tout va trop vite, où les injonctions au bonheur, au bien-être et à la performance sont omniprésentes, tu peux disperser tes énergies dans une course à la perfection impossible à atteindre, et te sous-estimer car tu n'as pas les résultats escomptés. Grâce à ce livre, tu apprendras à aimer tes failles et tes blessures autant que tes plus grandes qualités, mais aussi à nuancer les événements de ta vie et du monde qui t'entoure ainsi que tes réactions. Tu découvriras les cinq questions clés à te poser pour enfin vivre librement. Tu comprendras alors que tes blocages sont importants et positifs si tu les perçois comme des alertes et que tu parviens à intégrer leurs enseignements. Cela te permettra de créer ton propre bonheur en t'aimant pleinement, tel que tu es sans avoir à devenir une hypothétique " meilleure version de toi-même ".