Alexandre Dumas (1802-1870). Créateur, flambeur, séducteur

Ecrivain le plus connu au monde, immortel auteur du Comte de Monte-Cristo et des Trois Mousquetaires, l'un des chefs de file des Romantiques, dramaturge, journaliste, ami de Hugo et d'autres écrivains et artistes du 19e siècle, créateur insatiable, flambeur, séducteur, Alexandre Dumas est un personnages protéiforme, démesuré, dont la vie est fascinante. Cette biographie est le récit, dans l'ambiance de 1815 et de l'occupation du pays, d'une enfance pauvre, mais aussi les ambitions et la détermination d'Alexandre qui, sans le sou, se lance dans la conquête de Paris. Après avoir tenté sa chance au théâtre, il s'attaque au roman feuilleton où il triomphe. Mais ce touche-à-tout, cet homme toujours en quête de rencontres, ce passionné de la vie, participe aux barricades de 1848 et, en 1860, rejoint Garibaldi. Grand reporter journaliste en Italie et en Russie, il rêvera toujours de justice et de fraternité.