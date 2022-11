Le Moyen Âge mis en lumière. Parcours et collections du musée de Cluny. 0

Le musée de Cluny vient de conduire le plus important chantier de rénovation de son parcours muséographique depuis les années cinquante. A la suite de sa réouverture au public, son équipe scientifique fait retour sur les idées et les principes qui gouvernent cette métamorphose, au service d'une collection de référence dans le domaine de l'art médiéval. Dans une démarche inédite, à travers ce livre en trois parties, elle propose de révéler et d'expliquer au lecteur la façon dont elle a renouvelé son regard sur les oeuvres, repensé leur rapport au cadre architectural du musée et construit un nouveau discours. La première partie énonce les orientations générales du projet, entre accessibilité, logique chronologique du parcours de visite ou dialogue des différentes techniques et échelles. La deuxième décrit les conséquences de ces choix sur le traitement des bâtiments antiques et médiévaux du site, mais aussi les principaux aspects esthétiques de la nouvelle muséographie. La troisième présente, dans l'ordre de la visite, les vingt-et-une salles du musée sous l'angle des principes qui sous-tendent leur aménagement. Ici, le lecteur est invité à se faire visiteur, et à aller expérimenter comment s'incarnent ces idées dans chaque salle. Ces vingt-et-un petits chapitres accueillent quelque soixante-dix focus sur l'actualité des oeuvres pendant les années de travaux : acquisitions, restaurations spectaculaires, nouvelles attributions constituent autant de manières de prendre le pouls d'une collection qui demeure, plus que jamais, vivante et évolutive. C'est la fabrique du musée que l'on touche ici du doigt, dans ses concepts et dans sa matérialité, avant d'aller la contempler dans la nouvelle clarté des thermes et de l'hôtel gothique de Cluny.