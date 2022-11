Le Chat de Milltown

Une savoureuse comédie romantique de Noël, où la magie opère... A lire comme un chat au coin du feu Sur l'île d'émeraude, prenez une charmante héroïne anglaise qui n'est pas au bout de ses surprises et un chat Maine Coon qui ronronne comme une tondeuse à gazon dès qu'il entend la musique d'Autant en emporte le vent. Ajoutez-y un soupçon de fiancé qui va devenir un ex au bout de quelques lignes. Saupoudrez le tout d'un Irlandais fleur-bleue qui adore pâtisser... Et vous obtiendrez la recette du Chat de Millton ! Entre Noël et la Saint Valentin, il n'y a qu'un pas. Non ! C'est un business trip qui risque plutôt de se transformer en voyage de noces ! Ou pas, Taratata...