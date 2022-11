Normandie un rêve français

Entre le 29 mai 1935 et le 28 août 1939, le paquebot Normandie traverse 139 fois l'Atlantique, imprimant sa trace en tête du sillage des plus grandes oeuvres de l'Histoire. Mythe contemporain, il est le plus beau, le plus rapide et le plus grand objet du monde. Exceptionnelle prouesse de la technique et manifeste intégral de l'Art déco, il incarne l'alliance entre la solennité classique et la modernité. C'est un sommet architectural, esthétique et artistique qui ne trouve de comparaison que dans les plus beaux palais terrestres. Normandie est un théâtre, à son bord, la vie est une fête. Les plus grands noms des arts et des lettres côtoient les vedettes de la musique et du cinéma, Marlene Dietrich et Joséphine Baker, Pablo Picasso et Antoine de Saint-Exupéry... Brutalement, la guerre achève sa carrière. Le 9 février 1942, ravagé par les flammes, le beau rêve disparaît dans les eaux noires de l'Hudson. La légende est née. La légende est née. Car, aujourd'hui encore, portant les contradictions de l'entre-deux-guerres, Normandie demeure l'icône d'une époque fascinante, reflet d'un art de vivre et d'une certaine idée de la grandeur de la France.