Tu comprendras quand tu seras vieux. Petit manuel anti-préjugés grand âge

"Les préjugés ont la vie dure ! " Ceux qui concernent la vieillesse ne font pas exception et l'emportent parfois sur les autres considérations. Mais attention à ne pas les laisser nous aveugler, cela peut être lourd de conséquences, tant pour les autres que pour nous-mêmes : ⢠attitudes discriminatoires, infantilisation, atteinte à l'intégrité psychique ; ⢠biais de perception, de mémorisation, de jugement ; ⢠altération des capacités, baisse de l'estime de soi... On appelle "âgisme" ces biais liés à nos croyances sur le vieillissement. Ils affectent non seulement nos relations quotidiennes avec les plus vieux, mais aussi notre propre santé au-delà d'un certain âge. Les enjeux sont donc à la fois de nature éthique et de santé publique. Pourquoi en est-on là ? Comment inverser la tendance ? En s'appuyant sur les travaux des psychologues et sur son expérience professionnelle chez le leader français du service à domicile, l'autrice décrypte, autour d'exemples concrets, les stéréotypes liés à l'âgisme et propose des pistes pour les dépasser. Chacun est ou sera confronté, familialement ou professionnellement, aux problèmes de l'accompagnement de la vieillesse. Ce manuel anti-préjugés à l'usage de tous permet de comprendre les idées préconçues qui nous conditionnent face au grand âge et de commencer à nous en libérer. Vous ne serez plus le même après l'avoir lu. Véronique Cayado est docteure en psychologie et membre de la Société française de gériatrie et gérontologie. Ingénieure de recherche à l'Institut Oui Care, elle est spécialiste du bien vieillir.