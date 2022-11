Les troubles dys chez l'adulte. Faites de votre différence une force !

Enfin un ouvrage de référence sur les troubles dys chez l'adulte ! Les troubles dys, quels qu'ils soient, ne disparaissent pas avec l'âge. Et pourtant, si la littérature à ce sujet est abondante pour les enfants, il manque cruellement d'ouvrages de référence concernant les troubles dys chez les adultes. Quels obstacles et difficultés les adultes dys ont-ils quotidiennement à affronter ? Il est temps de le découvrir. Carol Valet, Carol Nelson et Claudine Gardères, expertes en troubles dys et praticiennes de la méthode Davis, vous proposent un ouvrage accessible et adapté qui explore les atouts et les difficultés des adultes atteints d'un trouble dys. Par le biais de tests, de témoignages, d'illustrations et de tableaux, les auteures vous permettront de regagner confiance en vous, mais aussi d'appréhender tous les aspects de votre trouble et de trouver des solutions et des techniques pour mieux le vivre au quotidien. Cet ouvrage a également pour but de dénoncer et de faire réagir une société qui a trop longtemps négligé toute personne ne collant pas au moule, aux dépens des adultes atypiques.