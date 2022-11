Arles, ville du patrimoine mondial

A l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de l'inscription du bien "âArles, monuments romains et romansâ" sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco, la Ville d'Arles a organisé une exposition ayant pour objet de retracer l'histoire de la cité et décrypter les raisons qui ont conduit à la reconnaissance historique, architecturale et archéologique de son patrimoine. Les contenus de cette exposition sont restitués dans un ouvrage composé de trois parties. Une première consacrée fonctionnement du patrimoine mondial et aux enjeux qu'impliquent les inscriptions. Une seconde partie dédiée à l'histoire et l'architecture d'une cité bâtie au fil des siècles sur les constructions de ses prédécesseurs, à travers notamment les 8A monuments que l'Unesco a considérés comme exemplaires. Enfin, une troisième partie aborde la politique patrimoniale qui résulte de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, aspirant à faire de chacun un acteur dans les domaines de la conservation et de la protection du patrimoine.