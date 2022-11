Lore Olympus Tome 3

JUSTE AMIS ? IMPOSSIBLE ! La suite de la réécriture contemporaine à succès de l'histoire la plus connue de la mythologie grecque : l'enlèvement de Perséphone par Hadès ! Perséphone a démarré son stage aux Enfers mais Hadès se met en couple officiel avec Menthé afin de mettre des distances avec Perséphone et essayer de reprendre une vie " normale ". Cela crée des quiproquos qui contre toute attente, démontre l'attachement qu'ils ont l'un pour l'autre. Cela suffira-t-il à leur faire ouvrir les yeux ? Perséphone pour sa part arrive à se livrer à Eros sur son viol et démarre une thérapie, un cheminement essentiel pour sa santé mentale. Ce troisième volume approfondi les thèmes sensibles et le lien sentimentale qui unit Hadès et Perséphone. Vont-ils arriver à dépasser les obstacles ensemble ? Le tome 3 tant attendu de la saga à succès Lore Olympus arrive en novembre, un moment parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Après deux premiers volumes très bien accueillis (seuil initial des précommandes dépassé, très bonnes critiques, ventes au rendez-vous), le tome 3 vient perpétuer ce succès éditorial et tenir les promesses des deux premiers volumes.