Les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin Tome 1

Ce volume est le premier de l'édition intégrale des aventures d'Arsène Lupin, riche de dix-neuf romans ou recueils de nouvelles et enrichie de pièces de théâtre. En 1905, l'éditeur Pierre Lafitte demande à Maurice Leblanc de créer pour son magazine Je Sais Tout un personnage qui concurrencerait Sherlock Holmes, dont les aventures connaissaient un succès foudroyant. Par contrepied, Leblanc va inventer le personnage d'Arsène Lupin, qui sera cambrioleur (et gentleman), ce qui ne l'empêchera nullement de mener des enquêtes et de défendre avant tout la veuve et l'orphelin. Omnibus publie l'intégrale de ses aventures en trois volumes, dans l'ordre de première parution, enrichie de pièces de théâtre. Dans ce premier tome : Arsène Lupin, gentleman cambrioleur (nouvelles) - Arsène Lupin contre Herlock Sholmès (roman) - L'Aiguille creuse (roman) - Arsène Lupin (théâtre, pièce écrite avec Francis de Croisset) - "813' (roman) - Les Confidences d'Arsène Lupin (nouvelles) - Le Bouchon de cristal (roman) - Une aventure d'Arsène Lupin (pièce en un acte). Préface d'Alain Decaux Préface biographique et notices de Jacques Derouard