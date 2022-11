En près de 3 000 entrées, d'Abécédaire à Zingueur, une somme encyclopédique abondamment illustrée des métiers et savoir-faire de la France rurale des années 1850-1970. Il y a cinquante ans, la France était un pays rural, les villes avaient des allures de gros villages, traditions et savoir-faire se perpétuaient depuis des générations. Toute cette richesse humaine, ces besognes du quotidien, disparues avec l'urbanisation des années 1960, constituent l'essentiel de notre histoire commune. Ce dictionnaire encyclopédique abondamment illustré de photos d'outils, de publicités d'époque, d'objets de tous les jours, traite des métiers et tâches de la terre, de l'artisanat, de la petite industrie et des manufactures, évoque les corporations, l'organisation du monde paysan, les étapes de la vie (naissance, mariage...), les fêtes calendaires, les croyances ancestrales (médecine, météo...), la sagesse des proverbes, les chansons et les comptines... En bref, tout un pan de la vie quotidienne de nos proches ancêtres. Ainsi passe-t-on, sur la même page, de " Brouettier " (menuisier fabriquant des brouettes) à " Brouteur de persil " (surnom des tireurs de bateaux sur les canaux du Berry), puis à " Broyeur " (ouvrier qui battait les tiges de végétaux textiles), " Bruixa " (jeteuse de sort en Languedoc) et " Buandier " (lavandier). La France en héritage est donc une somme patrimoniale de première importance, oeuvre d'une vie, par Gérard Boutet, spécialiste reconnu de l'histoire populaire et infatigable arpenteur de nos campagnes.