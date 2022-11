Neuf mois pour moi. Mon guide slow maternité

Le livre indispensable pour toutes les femmes et les couples qui veulent ACCOMPAGNER LEUR GROSSESSE AUTREMENT, de manière holistique, et en faire un moment de bien-être pour la future maman, le bébé et la famille. L'ouvrage parfait et complet pour accompagner le livre " physio " et médical classique des femmes enceintes, avant, pendant et après la grossesse. Slow life, Hygge... Cette philosophie entre en parfaite résonance avec l'expérience qui s'annonce pour les futurs parents dans les mois (et les années) à venir. Quel moment plus propice que la grossesse pour se créer un petit nid douillet qui accueillera bientôt son bébé ? Au-delà du décor et du confort, le hygge invite à profiter du moment présent, à prendre le temps de se poser pour se reposer, se recentrer, s'observer, prendre conscience de ses propres ressources intérieures. Mais aussi à profiter des plaisirs de la vie ! Ce livre vous guidera pour profiter, à votre rythme, de cette parenthèse unique qu'est la grossesse. Il est une invitation à vivre en conscience cette période unique qu'est la maternité. Il vous permet de vous recentrer sur ce qui est vraiment important - vous, votre bébé en formation, votre bien-être, votre couple. Ainsi, vous vivrez ce voyage de façon plus épanouie en prenant soin de vous, de votre équilibre physique et émotionnel, et accepterez que, parfois, ces moments ne sont pas toujours roses (et que c'est tout à fait normal). Il vous aidera aussi à développer votre qualité d'attention, votre présence et votre bienveillance envers vous-même, votre bébé et votre partenaire, à découvrir vos forces et vos capacités naturelles à accompagner votre enfant à naître et à grandir en sécurité et en confiance. Il vous invite surtout à vous faire confiance, et à devenir autonome, pour aborder l'accouchement, la naissance et le quatrième trimestre en toute sérénité et en pleine conscience. Vous y trouverez, pour chaque trimestre, l'accouchement et le post-partum : Des exercices de relaxation, d'introspection, de pleine conscience, de visualisation Des propositions de mouvements doux et de yoga, de respiration, de chant prénatal, la préparation en piscine et l'aqua yoga, l'haptonomie, l'hypnose, la sophrologie, la communication sensorielle avec bébé, pour aider bébé à bien se positionner (belly mapping)... Des recettes de tisane, des conseils d'huiles essentielles, florales, l'aide des cristaux... Des recettes culinaires pour se faire plaisir chaque trimestre. De petits rituels et des activités manuelles destressantes, des conseils de lecture. Des astuces pour le jour de l'accouchement, et des conseils une fois que bébé est là : le choix ou pas de l'allaitement, du portage, le sommeil de bébé, le lien avec le papa... Des propositions pour accompagner les grossesses compliquées, alitées, les accouchements prématurés. Mais aussi des conseils pour le quotidien : comment annoncer sa grossesse à son employeur, choisir une sage-femme ou une doula, la reprise du travail... De très nombreuses photographies.